Passetto la scalinata prende forma Entro metà giugno la parte destra Il percorso avrà una nuova luce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ladele l’intervento di recupero protettivo e restyling: avia alla staffetta tra i due lotti. Dopo la conclusione dei lavori di pulizia, consolidamento e protezione, sarà riapertaladellaa mare deluna volta rimosse le recinzioni di cantiere e installata l’illuminazione di sicurezza del. Successivamente, sempreil mese diranno il via anche le opere di cantierizzazione per eseguire contestualmente i lavori sul lato sinistro. Lo ha deciso ieri la giunta riunita a Palazzo del Popolo approvando lo schema di convenzione con il Ministero dei Trasporti per il finanziamento della seconda tranche dell’intervento di riqualificazione e illuminazione.