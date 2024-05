Pascoli all’amico lettere e poesie inedite

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Erano legati da una profonda amicizia Raffaello Marcovigi, avvocato bolognese, il ‘biondino’, come vezzosamente lo chiamava il poeta, e Giovanni, che per le sua nozze raccolse nel 1891 la prima edizione di Myricae. Talmente uniti da condividere non solo tante occasioni cittadine di svago, come il ritrovo con il loro gruppo di amici nell’amata distilleria, ma anche un lungo carteggio che va dagli anni universitari a quelli della cattedra all’ateneo di Bologna, sino alla scomparsa dello scrittore nel 1912. Un complesso di materiale importante, offerto da un antiquario milanese, che lo aveva avuto dagli eredi Marcovigi, all’Università bolognese, che lo ha acquisito con il sostegno economico della Regione Emilia-Romagna, perché al suo interno compaiono almeno nove composizioni poetiche