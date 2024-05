Parigi Sinner batte Kotov e va agli ottavi del Roland Garros

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 31 mag. (askanews) – Per la dodicesima volta in carriera Jannikraggiunge glidi finale di uno Slam. All’azzurroPavelcon un triplo 6-4 in 2 ore e 30 minuti, giocando una partita di altissimo livello, la migliore finora a. È bastato un break a set per Jannik, solido e concreto nei momenti più importanti dell’incontro.ha giocato a un buon livello, ma non è bastato a impensierire l’azzurro che adesso attende Moutet o Ofner. Le parole di Jannik dopo il match: “Rispetto a Madrid è stato un match diverso per tanti motivi. Mi sono concentrato sul mio tennis, è straordinario giocare sullo Chatrier e mi sono divertito”. L'articoloe vadelproviene da Ildenaro.