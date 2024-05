Parigi Arnaldi batte Rublev e passa agli ottavi del Roland Garros

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 31 mag. (askanews) – Matteosi qualifica per la prima volta in carrieradel. Il 23enne di Sanremoil n°6 del mondo, Andrey, con i parziali di 7-6, 6-2, 6-4 in poco più di due ore e mezza di gioco. Partita strepitosa per Matteo, efficace al servizio, perfetto in difesa ed eccezionale in attacco (oltre 50 vincenti). Terzo successo contro un Top-10 in carriera, ora lo attende il vincente di Tsitsipas-Zhang. “Con gli italiani ci conosciamo da tanti anni, ci spingiamo l’uno con gli altri per fare sempre meglio – così il sanremese dopo aver battutoalconquistando per la prima volta gli– Abbiamo sempre fiducia e cerchiamo di fare sempre meglio, questa cosa sta funzionando.