Parigi 2024 sventato un attentato allo stadio di Saint-Etienne Fermato un 18enne ceceno

(Di venerdì 31 maggio 2024)unislamista in occasione dei Giochi Olimpiciche si apriranno a luglio. I servizi hanno intercettato la programmazione di un attacco durante una delle partite del torneo olimpico previste a. La notizia è stata diffusa da Bfmtv, che cita fonti di polizia.unche ospita i Giochi olimpici I servizi interni francesi (Dgsi) il 22 maggio scorso hannoundi 18 anni, sospettato di voler compiere uncontro loGeoffroy-Guichard a. L’impianto ospiterà diversi incontri L’avrebbe dovuto colpire sia spettatori sia membri delle forze dell’ordine. LEGGI ANCHE Croce cancellata e niente tricolore: la Francia censura la sua identità dai manifesti per le Olimpiadi Isis, la Francia in vista dei Giochi Olimpici di luglio innalza al massimo livello l'allerta terrorismounincensurato di 18 anni Il, che aveva già fatto alcune ricognizioni sul posto, è stato arrestato nella sua abitazione e dal 26 maggio è ufficialmente indagato in detenzione provvisoria.