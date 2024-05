Parco Zoo l’Okapi Italo al Tierpark di Berlino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ha salutato la sorellina Vittoria, nata pochi mesi, la mamma Elani e papà Dayo. Si è fatto grande,, il primo esemplare di Okapi nato in Italia. E, così, nei giorni scorsi ha lasciato ilZoo Falconara ed è arrivato aldi, tra i più grandi zoo d’Europa. L’esemplare era venuto alla luce il 24 aprile 2022 nella struttura marchigiana, in quanto ilZoo Falconara è l’unico a livello nazionale ad ospitare questi rari mammiferi con l’obiettivo di preservare la specie a rischio di estinzione, inserita nella ‘Lista rossa’ dell’International Union for conservation of nature. La struttura, infatti, supportaconservation project e partecipa al programma di allevamento europeo per le specie minacciate di estinzione.