Parapendio la montagna riscoperta dall’alto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Sono quasi settantai soci che attualmente fanno parte del club Jonathan Livingston di Monfestino, l’associazione che, ispirandosi alla storia del celebre gabbiano, rappresenta un punto di riferimento per tutti gli appassionati diche vogliono decollare dall’Appenino modenese. "Alcuni dei nostri iscritti – spiega Luciano Rubbiani, presidente del club – volano in deltaplano, ma la maggior parte utilizza il. Si tratta di un volo silenzioso: non c’è motore e la vela non è altro che una grande ala che si gonfia con l’aria. Mediamente, si mantiene una velocità di circa 25 km/h. L’abilità del pilota è quella di riuscire a sfruttare le ‘termiche’, ovvero le correnti ascensionali che permettono di arrivare ad alta quota". I piloti decollano da un crinale che si trova a 750 metri di altitudine, ma i più esperti, sfruttando le correnti opportune, riescono ad arrivare anche a 1800 metri di quota e valicare l’Appennino.