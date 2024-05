Paquetà indagato la decisione della Federcalcio brasiliana per le prossime due amichevoli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2024) Problemi fuori dal campo per Lucas, ex calciatore del Milan, accusato dalla FA di presunte violazioni delle regole sulle scommesse (in particolare, si sarebbe fatto ammonire intenzionalmente per favorire alcuni scommettitori). “La Cbf (landr) informa di aver preso attodenuncia presentata dallainglese (FA) contro l’atleta Lucas Paquetá, giovedì 23 maggio 2024. Considerando che l’atleta era stato convocato per leNazionale e per la Coppa America, la Cbf ha inviato la lettera indirizzata al direttore esecutivoinglese, Marc Bullingham. Considerato quanto sopra, si può affermare con certezza che l’atleta fino ad oggi è libero di esercitare il proprio ruolo professionale.