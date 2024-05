Paperfest a Carrara Primo festival del libro Protagoniste le firme del Fatto Quotidiano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Una festa del, >una festa della cultura e una festa della città. Il team delha sceltocome cornice della prima edizione del. Il 30 giugno le più importantidel celebre giornale saranno per l’intera giornata in piazza San Francesco per far conoscere al pubblico die a quello nazionale le ultime pubblicazioni. Così Alessandro Di Battista, Selvaggia Lucarelli, Andrea Scanzi, Marco Travaglio e Antonio Padellaro presenteranno i propri libri in una rassegna che punta a diventare un appuntamento fisso in città. Ideatrice della manifestazione, che avrà il patrocinio del Comune, è Cinzia Monteverdi, carrarese doc, che qui ritorna dopo una brillante carriera nell’amministrazione del