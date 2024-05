Papanicolaou a capo International Subsidiary Intesa SpMiccichè Chairman

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 31 maggio 2024) MILANO (ITALPRESS) – A seguito della nomina a direttore generale dell’ABI, Marco Elio Rottigni lascerà il Gruppo alle fine del mese di giugno. Lo rende notoSanpaolo che “ringrazia Marco Elio Rottigni per il significativo contributo professionale portato al Gruppo, nel corso di una lunga e proficua esperienza in settori chiave della banca”. La responsabilità della divisioneBanks sarà assunta, a partire dal primo luglio, da Paola, attuale Deputy Head della Divisione. La nuova responsabile della divisione banche estere, Paola, si legge in una nota della banca guidata da Carlo Messina, ha il profilo ideale per ricoprire l’incarico, grazie alla competenza maturata in importanti società del Gruppo e nel campo dell’innovazione tecnologica.