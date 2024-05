Fonte : orizzontescuola di 31 mag 2024

L'articolo Papa Francesco esorta a un’alleanza tra scuola e famiglie per l’educazione dei giovani. Nel messaggio inviato ai partecipanti del Congresso dell'Association des Parents d'Eleves del'Enseignement Libre (Apel) in Francia, Papa Francesco ha sottolineato l'importanza di un'alleanza forte tra la scuola e le famiglie per una trasmissione efficace delle conoscenze e dei valori umani e spirituali ai giovani.

Papa Francesco esorta a un’alleanza tra scuola e famiglie per l’educazione dei giovani