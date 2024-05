Paolo Bonolis | Sanremo? Potrebbe essere una bella chiusura di carriera In tv oggi funziona Stefano De Martino

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 31 maggio 2024) 45 anni die non sentirli. E’ il caso di, uno dei volti più amati e di maggior successo della televisione italiana che dalle pagine de La Repubblica si è raccontato a cuore aperto.e la tv di: “De” Ladinon ha bisogno di onorificenza. Genio indiscusso del piccolo schermo, il conduttore ha saputo districarsi con egual successo sia in Rai che a Mediaset lanciando programmi e trasmissioni diventate dei veri e propri cult per milioni di telespettatori. Non sono mancate le critiche, anche da parte di chi più volte ha etichettato la sua tv come spazzatura, madalle pagine de La Repubblica ha precisato «non sono d’accordo, ma accetto tutti i giudizi».