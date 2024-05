Paolo Bonolis rompe il silenzio su Sanremo | la frecciatina ad Amadeus che ha pronta la replica

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 31 maggio 2024) Personaggi Tv. In una recente intervista,ha fatto alcuni commenti a proposito del Festival di, lanciando unaad. Pare tra l’altro, che il conduttore che presto vedremo sul 9, abbia giàto alle parole del collega. Tra le tante cose, è stato chiesto a, pure quale fosse la sua opinione sul ritorno di Carlo Conti all’evento musicale più importante di Italia e se si vedrebbe mai lui stesso alla conduzione della kermesse. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Minacciata”. Attimi di terrore per Francesca Fagnani: attivata la vigilanza per la conduttrice Leggi anche: “Piazzapulita”, Matteo Renzi snobbato in diretta: scoppia la lite (VIDEO)su Carlo Conti alla guida di “” Il conduttore di Mediaset ha soltanto belle parole per Carlo Conti, suo caro amico.