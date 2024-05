Fonte : fanpage di 31 mag 2024

Ma la risposta di Amadeus, più che altro, sembra una frecciata a Lucio Presta, suo ex manager e attuale agente di Bonolis. . Sulla pagina Instagram di Amadeus compare una storia con una vignetta piuttosto allusiva, che pare chiaramente una risposta dell'intervista di Paolo Bonolis in cui critica i suoi Sanremo per l'ora tarda di chiusura.

Paolo Bonolis critica i Sanremo di Amadeus che gli dà del rosicone sui social