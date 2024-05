Paolini-Andreescu Roland Garros 2024 | orario programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024) Domani, sabato 1° giugno, l’italiana Jasmine, numero 12 del seeding, affronterà la canadese Biancanei sedicesimi di finale del torneo di singolare femminile deldi tennis. Si tratterà di una prima assoluta: non ci sono precedenti, infatti, tra le due. Il match sarà il secondo dalle ore 11.00, si giocherà sul Campo Simonne Mathieu. e sarà preceduto dal match tra la cinese Qinwen Zheng, testa di serie numero 7, e la russa di origini armene Elina Avanesyan. Le vincenti di questi due match si affronteranno poi agli ottavi. La diretta tv della partita sarà affidata a Eurosport 2 HD, mentre la direttasarà fruibile su eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport.