Paolini-Andreescu in tv | data orario canale e diretta streaming Roland Garros 2024

(Di venerdì 31 maggio 2024) Jasmineaffronterà Biancaal terzo turno del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Niente ennesima sfida stagionale contro Kalinskaya per l’azzurra, che dopo aver battuto Saville e Baptiste trova sul suo cammino la canadese, che al ritorno in campo dopo nove mesi ha stupito tutti, battendo prima Sorribes Tormo e poi la stessa Kalinskaya, entrambe contro pronostico. Dovrà ribaltare il pronostico della vigilia anche contro, che scenderà in campo da favorita e andrà a caccia del terzo turno ma anche di punti importanti per consolidare l’ottavo posto nella Race. Tra le due non ci sono precedenti. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo sabato 1° giugno, cone campo ancora da definire.