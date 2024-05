Paola Papanicolaou a capo della divisione International Subsidiary Banks di Intesa Sanpaolo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 31 maggio 2024) A seguitonomina a direttore generale dell’Abi, Marco Elio Rottigni lascerà il Gruppo alle fine del mese di giugno. Lo rende notoche “ringrazia Marco Elio Rottigni per il significativo contributo professionale portato al Gruppo, nel corso di una lunga e proficua esperienza in settori chiavebanca”. La responsabilitàsarà assunta, a partire dal primo luglio, da, attuale Deputy Head. La nuova responsabilebanche estere,, ha il profilo ideale per ricoprire l’incarico, grazie alla competenza maturata in importanti società del Gruppo e nel campo dell’innovazione tecnologica. La nomina rappresenta la confermacapacità didi valorizzare i migliori talenti manageriali, puntando sulle risorse interne.