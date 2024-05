Fonte : spettacolo.eu di 31 mag 2024

5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), in streaming sulla piattaforma RTL 102. Radio Zeta Future Hits Live 2024 interviste Guarda anche le nostre video interviste ai conduttori: Paola Di Benedetto (guarda qui sopra) Luigi Santarelli e Giulia Laura Abbiati (guarda) la guest star Orietta Berti (guarda) Radio Zeta Future Hits Live 2024 anche a Verona, i biglietti Tutto pronto per la terza edizione del Radio Zeta Future Hits Live, che anche quest’anno, a grande richiesta, raddoppia gli appuntamenti! Il Festival della Generazione Zeta ritorna questa sera, venerdì 31 maggio, al Centrale del Foro Italico di Roma per inaugurare l’attesissima edizione del 2024.

Paola Di Benedetto video intervista Radio Zeta Future Hits Live 2024 | Ho un’anima boomer felice di avere Anna