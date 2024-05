Paola Di Benedetto conduttrice di Radio Zeta Future Hits | Mi piacerebbe condurre Le Iene Come cantante mi piace Anna| Intervista in esclusiva

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 31 maggio 2024)Diinsieme a Luigi Santarelli e Giulia Laura Abbiati conduce ilLive 2024. Il Festival della Generazionesi terrà questa sera, 31 maggio, al Centrale del Foro Italico di Roma. Scopriamo insieme cosa ci ha raccontato ladi questo evento atteso da migliaia di giovani.DidelLive Noi di Superguidatv abbiamotoDie le abbiamo chiesto cosa si prova a salire sul palco e presentare diversi artisti, da Fedez a Mahmood, passando per Angelina Mango,lisa, Tananai,e Chiara, i Ricchi e Poveri e Orietta Berti. Che emozione è per te essere qui per la terza volta? L’emozione è sempre la stessa, cioè c’è sempre ma è mutata negli anni nel senso che con qualche anno di esperienza in più riesco ad avere un po’ di controllo e consapevolezza.