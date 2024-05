Panico Notturno | Incendio in un Ascensore a Via Caduti per Servizio 49

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 31 maggio 2024) Pescara - Poco prima delle 4 del mattino, unha scosso la tranquillità di viaper49, nel cuore della notte. Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara è intervenuta prontamente, supportata dall'autoscala, per fronteggiare le fiamme che hanno avvolto la cabina dell'di un edificio residenziale. Il tempestivo intervento ha permesso di domare l'e mettere in sicurezza l'intero stabile, liberandolo dal fumo che aveva invaso il vano scala. Per precauzione, i condomini sono stati temporaneamente evacuati dalle loro abitazioni fino al completamento delle operazioni di soccorso. Le cause dell'sono ancora da determinare, mentre sul luogo dell'evento sono intervenuti anche personale della Polizia di Stato e delsanitario per garantire la sicurezza e assistere nella gestione dell'emergenza.