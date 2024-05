Panetta l' Italia conti in Europa e con lei nel mondo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) "L'agenda è chiara, e può essere realizzata. E va realizzata per tornare a crescere e per contare in, e con l'contare nel". Lo dice il Governatore della Banca d'Fabioriferendosi, nelle considerazioni finali, alle sfide globali che impongono di rafforzare la capacità di azione comune, unico modo "per superare l'attuale fase di appannamento". Secondo, "l'avanzamento dell'integrazione europea è la risposta ai mutati equilibri geopolitici e al rischio di irrilevanza cui i singoli Stati membri sarebbero altrimenti condannati dalla cruda aritmetica dei numeri". .