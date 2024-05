Panetta Italia non è condannata a stagnazionema no a illusioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) "Non siamo condannati alla stagnazione. La ripresa registrata dopo la crisi pandemica è stata superiore alle previsioni e a quella delle altre grandi economie dell'area". Così il governatore di BankFabionelle considerazioni finali secondo il quale alcuni indicatori "sembrano oggi dirci che un'inversione di tendenza è possibile".avverte però che "non dobbiamo farci: la nostra economia soffre ancora di problemi gravi, alcuni radicati e di difficile soluzione" e cita in primis il ritardo economico del Sud e l'elevato debito pubblico, "questioni ineludibili per la politica economica". .