Panetta Bankitalia | Da immigrati regolari sostegno all’occupazione

Fonte : quotidiano di 31 mag 2024

Notizia in aggiornamento . Più immigrati e un maggiore occupazione non cambieranno nella sostanza l’andamento del Pil, precisa Panetta. Roma, 31 maggio 2024 – Favorire l’ingresso di immigrati regolari in Italia può sostenere l’occupazione in Italia, anche se occorre gestire il flusso.

