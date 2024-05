Pallamano A Gold Macagi Cingoli ancora a un passo dalla salvezza | domani al PalaQuaresima gara 2 della finale play-out contro Trieste

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

Con una vittoria o un pareggio alle 18.00 Strappini e compagni resterebbero in Serie A. Coach Palazzi: "Vogliamo assolutamente chiudere la stagione, abbiamo altre armi da giocarci", 31 maggio 2024 – Arriva per la il secondo match point per la in Serie A maschile di. La squadra di Palazzi, infatti, sabato 1° giugno ospita al alle 18.00 il per-out. Grazie alla vittoria prima sfida a per 28-29, infatti, Strappini e compagni possono anche permettersi di pareggiare per restare in massima serie anche nel 2024-2025. Solo una sconfitta renderebbe necessaria 3 lunedì 3 giugno, sempre in casa dei marchigiani. 1 al PalaChiarbola La vittoria di 1 a è stata storica perché mai, prima di mercoledì 29 maggio, la era riuscita a vincere nel grande palcoscenico del Palasport di Chiarbola, una struttura che ha visto vincere diversi scudetti agli alabardati.