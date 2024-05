Pallacanestro Reggiana Black | Deciderò in estate ma vorrei restare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) "Resatare a Reggio anche l’anno prossimo? Ci sono certamente delle possibilità che questo accada, ne abbiamo già parlato e ne parleremo anche in, quando sarà il momento più indicato perché adesso è francamente molto presto. Il mio obbiettivo è fare un’di duro lavoro per essere nelle migliori condizioni fisiche possibili". Tarikapre in maniera concreta alla possibilità di un suo ritorno nella nostra città anche l’anno prossimo. Al di là delle prospettive strettamente professionali – che comunque vedranno lapartecipare anche a una coppa europa (si spera l’Eurocup, altrimenti sarà Champions League) – il centrone classe ’91 e la sua famiglia sono rimasti stregati dall’ambiente che hanno trovato: "Devo ammettere che Reggio mi ha rubato il cuore – prosegue– perché sono arrivato qui quando era appena nato il mio terzo figlio e la città ci ha subito fatto sentire parte della comunità.