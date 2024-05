Palio del Ticino è conto alla rovescia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il passato ritorna. Domenica 9, mentre i pavesi sceglieranno il loro futuro amministrativo, in castello torneranno i Visconti con il duca, la duchessa, ma anche tutta la loro corte, gli armigeri, gli sbandieratori e le cortigiane. Per i bambini dalle 10 alle 18 sarà possibile vedere dal vivo come si viveva in epoca medievale, ci sarà la falconeria con i suoi 12 rapaci e lezioni didattiche, una tenda con tutte le armi che proteggevano i Visconti e non mancheranno dei laboratori della speziale ai quali potranno partecipare anche i più piccoli. In Duomo saranno benedetti il drappo e le società remiere che se lo contenderanno. Realizzato dall’artista pavese Nadia Buroni, lo stendardo raffigura il ponte coperto. "Tra tutte le attrattive di Pavia - ha spiegato l’artista - credo che il ponte all’alba o al tramonto sia tra i luoghi della nostra città il più fotografato di sempre.