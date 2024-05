Palio concerti e street food È l’ora di Summer Time

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) A San Severino tutto pronto per "", il cartellone degli eventi per l’estate. Da giugno a settembre sono tanti gli appuntamenti: da domani a domenica 16 la città si tufferà nel Medioevo con ildei Castelli. Domani, alle 21 al teatro Feronia con ingresso gratuito, spettacolo di fine anno dell’Uteam. Dopodomani, dalle 8 alle 23 in piazza Del Popolo e per le vie del centro urbano, tradizionale fiera del patrono. Sabato 22 concerto "Pezza Band 883" in piazza Del Popolo ad ingresso gratuito. Da giovedì 27 a domenica 30 giugno, tutti i giorni a partire dalle 19,in piazza don Minzoni e nel piazzale Grandinetti. Sabato 29 cerimonia di premiazione dedicata a "Le stelle dello sport settempedano", in piazza del Popolo dalle 21.