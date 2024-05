Palermo sequestrati 35 kg di cocaina a un pericoloso latitante Arrestato VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 31 maggio 2024) I finanzieri del Comando Provinciale dihanno confiscato 3,5 kg di droga del tipo, nascosta in un furgone fermato per un controllo in viale Regione Siciliana a. Nel pomeriggio del 21 maggio scorso, durante i servizi di controllo economico del territorio svolti lungo le strade che portano al capoluogo, una pattuglia del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria difermava un furgone con targa polacca e identificava le persone a bordo: un uomo di nazionalità polacca e una donna ceca, i quali apparivano fin da subito visibilmente nervosi e agitati durante le operazioni. La perquisizione Pertanto, i militari procedevano a una perquisizione più approfondita del veicolo, scoprendo, grazie al fiuto del cane antidroga “Elisir” del Gruppo Pronto Impiego di, 3 involucri avvolti in buste di cellophane trasparente nascosti nel sistema di aerazione del mezzo.