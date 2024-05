Fonte : sbircialanotizia di 31 mag 2024

Nei Paesi ad alto e medio reddito, dove continua a scendere il tasso di fertilità, c’è un insieme di programmi che gli Stati non stanno. Pagare le donne per avere più figli non funzionerà.

Pagare le donne per avere più figli non funzionerà l’analisi dal The Economist