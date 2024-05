Padre e figlio di 12 anni muoiono durante un’escursione in montagna | i loro corpi ritrovati dopo tre giorni di ricerche

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Una passeggiata insi è trasformata in una tragedia per Tom Parry, 49, e suoRichie, di 12. I due erano scomparsinella valle di Glen Coe, nota meta della Scozia per turisti e appassionati di escursionismo.tredi intense, isenza vita sono stati trovati, probabilmente vittime di un incidente causato dal maltempo. La polizia ha confermato che isono stati trovati mercoledì sera, ma l’identificazione formale deve ancora avvenire. Tuttavia, la famiglia è stata informata. Gli agenti hanno spiegato che le indagini sono in corso, ma che non ci sono circostanze apparentemente sospette. La pista più probabile è quella di un tragico incidente dovuto alle pessime condizioni meteorologiche che hanno colpito la zona questa settimana.