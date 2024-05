Ottana bimba di un anno cade da un' altezza di 9 metri | salvata da una pianta di bouganville

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 31 maggio 2024) Una bambina di unè caduta dal balcone della sua abitazione a, intorno alle 10.30, precipitando da un’di nove. La piccola è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stata ricoverata in codice rosso nel reparto di Chirurgia pediatrica. Da un prima bollettino medico non sarebbe in pericolo di vita:.