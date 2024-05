Ostia tentò di rapinare un tassista armato di coltello | i video incastrano un 27enne

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 31 maggio 2024) Unlo scorso 27 febbraio è stato vittima di una rapina da parte di un cliente. Un’aggressione che ha innescato indagini a seguito delle quali è stata emanata ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di unitaliano, con precedenti, eseguita dai Carabinieri di. Il giovane è indagato per la tentata rapina ai danni di un conducente di taxi. Tentata rapina a– foto repertorio – Ilcorrieredellacitta.comLa denuncia della vittima e la ricostruzione dei fatti La denuncia delha dato impulso alle indagini degli uomini dell’Arma. Con il suo racconto la vittima ha ripercorso quanto accaduto nella serata del 27 febbraio, quando, in una serata piovosa, il, nei pressi della Stazione Lido Centro di, ha preso il suo taxi e una volta giunti a destinazione, è rimasto seduto nella parte posteriore del mezzo, con il cappuccio della felpa edi una lama seghettata, lo ha minacciato, intimandogli di consegnare il denaro.