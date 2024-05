Ostia incidente sulla via del Mare | traffico in tilt

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 31 maggio 2024), 31 maggio 2024 – Un graveè avvento poco favia del, all’altezza di Dragona: a scontrarsi sono state due auto. Sul posto il 118 e presenti gli agenti della Polizia locale per gestire la viabilità Per ora si procede a senso unico alternato e ilsta subendo dei rallentamenti . Le effettive dinamiche dell’sono ancora da verificare A circa 100 metri più avanti, semprevia del, in direzione Roma si è verificato anche un tamponamento. Notizia in aggiornamento… .