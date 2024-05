Ospedale di Teramo Allagato | Rottura della Valvola Antincendio e Maltempo Creano il Caos

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 31 maggio 2024)- Questa mattina, unadi intercettazione di una manichettasi è rotta all'di, causando un forte getto d’acqua che ha inondato il corridoio dell’ala C del reparto di Medicina al quinto piano. Il sistema di sicurezza ha rilevato il calo di pressione e ha bloccato la fuoriuscita di acqua, riportando la situazione sotto controllo. Sono intervenuti sul posto la direzione strategica, l’ufficio tecnicoASL e i vigili del fuoco. Fortunatamente, non è stato necessario evacuare i degenti. Un paziente è stato colpito dal getto d’acqua, ma è rimasto illeso e prontamente asciugato. L'acqua ha raggiunto anche i reparti sottostanti, in particolare Urologia al quarto piano. L’impresa di pulizia ha utilizzato macchine aspiratrici per asciugare i pavimenti dei reparti.