Oroscopo Paolo Fox sabato 1 Giugno 2024 | Leone positivo

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 31 maggio 2024) L’diFox per oggi,Ariete La Luna nel segno porta una carica di vitalità doppia. Anche in amore avrai una marcia in più: nessuno può fermarti. Toro Sei teso e ansioso per la riuscita di un progetto. Prudenza sul lavoro, qualcuno cercherà di ostacolarti. Gemelli Venere nel segno porta emozioni sincere. E Marte in buon aspetto rinnova il desiderio di vincere una sfida. Cancro È una giornata strana. Attenzione a non prendere tutto di petto. Non sprecare tempo inutilmente.Devi esserenei rapporti. In arrivo soluzioni per problemi legali e burocratici, ma il fisico ha bisogno di cure. Vergine Se lavori in un gruppo da tempo senti la necessità di fare cose nuove, in casi eccezionali di andartene.