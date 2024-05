Fonte : superguidatv di 31 mag 2024

Il cielo è sempre in movimento, tutto cambia in fretta in questo 2024, seguite il vostro intuito infallibile e ce la farete. INCONTRO SÌ: Vergine, risveglia il vostro istinto protettivo, ma l’Acquario lo sentite così vicino… Oroscopo Branko Acquario Plutone nel vostro cielo, attivato dai raggi generosi che arrivano dai pianeti in Gemelli – lunedì 3 al magnifico terzetto si aggiunge anche Mercurio – inizia ad agire nel profondo del vostro essere, nascono passioni, amorose ma anche ideali, artistiche, sportive.

Oroscopo di Branko | le previsioni segno per segno per la settimana dal 31 maggio al 6 giugno 2024