Orban l' Ue è a pochi centimetri dalla distruzione

(Di venerdì 31 maggio 2024) L'Europa è entrata in una fase intermedia dei preparativi per la guerra con la Russia: lo ha dichiarato il premier ungherese Viktoralla radio Kossuth, come riporta la Tass. Il primo ministro ha sottolineato che "l'entrata in guerra non avviene in una sola fase". "Ci sono tre fasi: discussione, preparazione e. Ora stiamo terminando la discussione e siamo nella fase di preparazione. Siamo a", ha detto. .