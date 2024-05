Optima leader della sostenibilità | è l’unica della provincia di Napoli 7 le Pmi premiate nel Sud

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 31 maggio 2024)Italia Spa,digital company italiana attiva nel settore dell’energia, delle telecomunicazioni e dei servizi alla persona, è stata riconosciuta come azienda2024, tra le eccellenze imprenditoriali italiane che hanno posto più attenzione allasociale, economica e ambientale. La società, che ottiene il premio per il secondo anno consecutivo, risulta tra le 240 aziende più sostenibili d’Italia. Il riconoscimento – organizzato da Statista, aziendadelle ricerche di mercato e specializzata in ranking e analisi di dati aziendali, in collaborazione con Il Sole 24 Ore – è basato su un’analisi realizzata nel 2024 su oltre 1800 aziende italiane, che prende in esame i rapporti die i bilanci finanziari aziendali, per individuare le realtà più attente al Corporate Social Responsability (Csr).