Operai salgono sul tetto | Da mesi senza stipendio

(Di venerdì 31 maggio 2024) di Pier Francesco Nesti Chiedono il pagamento degli stipendi, il ritiro della procedura di licenziamento collettivo e la convocazione di un tavolo per il ricollocamento nella filiera. Con la forza della disperazione, ‘trascinandosi’ in una vicenda che ormai va avanti da, un gruppo diche lavorano in appalto per la Montblanc sono saliti ieri mattina (per poi scendere intorno alle 18) suldello stabilimento di via Gattinella, a Campi, dove hanno sede le aziende Z Production ed Eurotaglio, gestite da imprenditori cinesi. Una protesta eclatante, il segno di un malessere che già nei giorni scorsi avevano portato alla ribalta della cronaca. E non era la prima volta: durante l’inverno la loro protesta si era spostata anche nel centro di Firenze, di fronte ai negozi del ‘lusso’, con striscioni e tende con cui si erano accampati per manifestare tutta la loro scontentezza.