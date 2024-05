Opaque Project e Never Too Late in concerto a San Carlo dopo la corsa podistica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Torna domani la Massa-Sana cronometro individuale organizzata da Gas Runners in collaborazione con Uisp e Afaph Atletica. Gli adulti partiranno alle 18 da piazza Aranci mentre la gara giovanile prenderà il via da piazza Sane si svilupperà nelle strade circostanti. Partenza alle 17, da piazza Aranci, con destinazione Terme di San, invece, per la camminata ludico motoria e lanon competitiva, che seguirà il percorso della gara e il cui ricavato sarà devoluto all’associazione For-You. Il gruppo Gas Runner di Massa ha previsto per domani sera a Sananche uncon due band rock a chiusura della manifestazione:e Ntl (too). Glinascono dalla mente di due cardiochirurghi (Giacomo e Rafik), un infermiere di anestesia (Valerio) e un tecnico perfusionista (Michele), uniti dallo stesso ambiente lavorativo e musicale.