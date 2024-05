Onu rendere sicura l' IA nel più grande anno elettorale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) L'umanità è in una corsa contro il tempo per sfruttare il colossale potere dell'intelligenza artificiale per il bene di tutti, scongiurando rischi terribili in vista del "piùdella storia". È il parere di Doreen Bogdan-Martin, capo dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Itu) delle Nazioni Unite all'apertura del vertice globale AI for Good a Ginevra. "Abbiamo fatto uscire il genio dalla bottiglia, ora siamo in una corsa contro il tempo ma è fondamentale renderla", ha aggiunto. Le migliaia di persone riunite alla conferenza hascoltato come i progressi nell'intelligenza artificiale generativa stiano già accelerando gli sforzi per risolvere alcuni dei problemi più urgenti del mondo, come il cambiamento climatico, la fame e l'assistenza sociale.