Fonte : periodicodaily di 31 mag 2024

(Adnkronos) – Il padre di Saman Abbas, condannato all'ergastolo per l'omicidio della figlia di 18 anni uccisa a Novellara 3 anni fa, cambia versione. Nel corso della puntata di “Quarto Grado”, in onda questa sera, venerdì 31 maggio, su Retequattro, è stato trasmesso in esclusiva assoluta un video della deposizione, avvenuta nel carcere di Modena.

Omicidio Saman Abbas il padre cambia versione e accusa i nipoti