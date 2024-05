Fonte : sbircialanotizia di 31 mag 2024

A dicembre scorso la donna era stata condannata all'ergastolo insieme al marito per l'omicidio della ragazza. Era stato condannato invece. A dicembre scorso la donna era stata condannata all'ergastolo insieme al marito per il delitto della figlia 18enne a Novellara E' stata arrestata in Pakistan la madre di Saman Abbas, la 18enne uccisa a Novellara.

Omicidio di Saman Abbas la madre arrestata in Pakistan