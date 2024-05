Oltre mezzo milione per anziani e disabili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024)di euro in più nel 2024 destinati alla non autosufficienza e alle famiglie che si prendono cura di, e ulteriori fondi per contrastare il gioco d’azzardo e le patologie che ne derivano. È l’approdo raggiunto nei giorni scorsi da due delibere approvate dal Comitato di Distretto, che per l’area ceramica raggruppa gli otto sindaci dell’Unione e l’autorità sanitaria locale. I componenti del Comitato hanno infatti formalizzato l’impegno ad incrementare, nei due ambiti, gli investimenti previsti per quest’anno nel Distretto Ceramico, potenziati fino a 7 milioni e 934mila euro (246mila euro in più rispetto al 2023) per glinon autonomi e fino a 5 milioni e 944mila euro (più 239mila euro) per i