Olimpiadi Parigi 2024 sventato un attentato | arrestato un 18enne ceceno

(Di venerdì 31 maggio 2024) Le autorità di sicurezza francesi hannoun piano per attaccare gli eventi calcistici durante ledi. Sarebbe stato preso di mira lo stadio di Saint-Etienne, a sud della capitale francese. L’avrebbe dovuto colpire sia spettatori sia membri delle forze dell’ordine. Ad architettare il tutto, unche è stato. Lo ha annunciato il ministro degli Interni francese Gerald Darmanin in un comunicato: “I membri della Direzione generale della sicurezza interna hannoil 22 maggio un ragazzodi 18 anni con l’accusa di essere dietro un piano di attacco agli eventi calcistici che si terranno nella città meridionale di Saint-Etienne”. Il giovane risulta incensurato ed è arrivato in Francia, con la sua famiglia, nel 2023.