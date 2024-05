Fonte : ilgiornaleditalia di 31 mag 2024

Roma, 31 mag. (Adnkronos Salute) - È arrivato il parere positivo del Chmp, il Comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), che raccomanda l’approvazione del farmaco orfano Akantior*, unica cura al mondo per il trattamento della cheratite da acanthamoeba, una r .

Ok Ema prima cura per acanthamoeba infezione rara che può portare a cecità