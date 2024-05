Ok Ema prima cura per acanthamoeba infezione rara che può portare a cecità

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 31 mag. (Adnkronos Salute) - È arrivato il parere positivo del Chmp, il Comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), che raccomanda l'approvazione del farmaco orfano Akantior*, unicaal mondo per il trattamento della cheratite da, unacorneale che si verifica tipicamente in chi utilizza lenti a contatto, che puòalla, e per la quale, fino a oggi, non esisteva unaapprovata. La raccomandazione da parte dell'Ema - si legge in una nota - arriva dopo 15 anni di ricerca e sviluppo diretta dall'italiana Sifi a fianco di 21 Invest, gruppo di investimento europeo fondato da Alessandro Benetton con sedi in Italia, Francia e Polonia. La patologia, estremamente dolorosa, colpisce tra 1 a 4 pazienti per milione di abitanti.