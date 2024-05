Ok al bilancio lo scontro è sulle bandiere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Stop alle riprese con il cellulare e anche con telecamere (quelle della stampa comprese) durante il Consiglio comunale senza l’autorizzazione del presidente, niente bandiera della pace esposta in Comune e nemmeno striscioni con la scritta ‘cessate il fuoco subito’. Una seduta consiliare all’insegna della ‘censura’ quella che si è svolta mercoledì, aperta con il richiamo al regolamento del Consiglio comunale e, nello specifico, all’articolo 77 (comma 11) in cui si dispone che le sedute non possono essere videoregistrate, pratica a cui non di rado è ricorsa l’opposizione quando voleva rimarcare con dirette on line le assenze tra i banchi degli esponenti della maggioranza. Tensione, inoltre, durante la discussione sulla crisi Israele-Palestina.