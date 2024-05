Ogni quanto lavare i capelli? Te lo sveliamo noi!

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 31 maggio 2024) Cosa c’è di più bello che farsi uno shampoo e sentire i propriprofumati, morbidi e leggeri come non mai? E cosa c’è di meglio che farlo dopo una lunga giornata fuori casa, tra smog, odori e chi più ne ha più ne metta? Forse nulla, ma siamo certe che isiano dello stesso parere? Farsi lo shampoo, infatti, è sì una delle sensazioni di pulito migliori che si possano provare ma anche una delle pratiche che, se abusate, può danneggiare la chioma. Malavarsi iquindi? E come fare per averli sempre puliti ma senza rovinarli con lavaggi troppo frequenti? Partiamo con il dire che, lavarsi itroppo spesso non fa per nulla bene alla chioma e nemmeno al cuoio capelluto. Questi, infatti, sono, sono rivestiti di sebo che ha una funzione protettiva, filmando il fusto e rendendolo lucido e morbido.