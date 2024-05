Odiano Palahniuk perché non si fa ingabbiare

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di venerdì 31 maggio 2024) Lo scrittore, nelle librerie con la sua ultima opera, non frigna su razzismo o minoranze. E non politicizza la sua omosessualità. Per questo, l’autore di «Fight Club» ora viene snobbato: i suoi scritti non offrono materiale per presunti antifa o militanti Lgbt. .